Холодно не будет. Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Метеорологи ожидают, что лето 2022 года в России не будет холодным. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке СЗФО, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Ниже прошлогодних значений температура ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, на большей части Якутии.

Июль холоднее, чем в прошлом году, ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа.

В августе повышенная температура ожидается на юго-востоке Сибири, на западе Центрального и Южного федеральных округов.