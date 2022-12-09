Не морозь меня. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?

Аномальные морозы, с которыми столкнулся Алтайский край, пока и не думают уходить надолго. В ближайшее время температура воздуха немного повысится, но уже совсем скоро холода вернутся вновь. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. По её словам, нас ждёт несколько дней неустойчивой погоды, когда морозы будут сменяться метелями.

О том, какая будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе, — в материале amic.ru.

Какая погода будет в субботу, 10 декабря?

Ночью 10 декабря в Алтайском крае по-прежнему будет морозно. Температура воздуха составит -22...-27, местами до -32 градусов.

А вот днём погода поменяется: будет чуть теплее, чем мы уже привыкли. Воздух прогреется до -10...-15 градусов. При этом пойдёт снег. Ветер усилится (порывы до 18 м/с), из-за чего местами пройдут метели.

Какая погода будет в воскресенье, 11 декабря?

В воскресенье, 11 декабря, сохранится неустойчивая погода. Нас ждут интенсивные снегопады и метели со снежными заносами. Температура ночью -15...-20 градусов, местами до -25. Днём же столбики термометров поднимутся до -12...-17 градусов.

Какая погода будет в Алтайском крае на следующей неделе?

При этом уже в понедельник, 12 декабря, Алтайский край вновь окажется под властью мощного антициклона. Ночные температуры вновь опустятся до -24...-29, а местами и до -34 градусов.

13 декабря погода поменяется в очередной раз. Западный циклон принесёт нам снег, метели, заносы и усиление ветра.

14, 15 и 16 декабря погода, наконец, перестанет меняться день ото дня. Впрочем, «застынет» она не в очень приятном состоянии: Алтайский край снова попадёт под влияние антициклона, из-за чего нас ждут новые морозы.