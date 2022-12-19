Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и когда мы отдохнём от метелей и морозов?

В этом году зима в Алтайском крае выдалась суровой и редко радует нас хорошей погодой. На улице либо лютые морозы, либо заносы и снежные метели. Вот и сейчас в регион пришла неустойчивая погода. Уже 20 декабря синоптики обещают усиление ветра, сильные снегопады, метели, гололёд и снежные заносы на дорогах.

Какой будет погода в Алтайском крае в течение недели и дождёмся ли мы передышки и от морозов, и от метелей, amic.ru узнал в региональном Гидрометцентре.

Какой будет погода в Алтайском крае во вторник, 20 декабря?

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -7...-12 градусов. Но в восточных районах местами будет и до -18°С.

Ожидается снег, по северо-востоку — сильный, а также метели. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 17 м/с, а по юго-востоку и до 22 м/с.

Днём воздух прогреется до -2...-7 градусов, а местами и до +3°С. По востоку небольшие снегопады. На дорогах местами также будут гололедица и снежные заносы.

Какой будет погода в среду, 21 декабря?

В среду погода заметно не изменится. В ночное время на улице будет -6...-11 градусов, местами до -16°С. Осадков преимущественно не ожидается, но в южных районах на дорогах будет гололедица.

Днём столбики термометров поднимутся до -4...-9 градусов, а в предгорных районах снова будет до +3°С. На дорогах вновь будет сильная гололедица, по западу пройдут небольшие снегопады.

И днём, и ночью синоптики прогнозируют порывы ветра до 13-18 м/с.

Какая погода будет в четверг, 22 декабря?

Примерно такая же погода ожидается и в четверг. Ночная температура составит -6...-11 градусов. В большинстве районов синоптики прогнозируют метели и умеренные снегопады. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В дневное время столбики термометров будут показывать -5...-10 градусов. По сути, погода не изменится: нас снова ждут метели, снегопады, гололёд и снежные заносы.

Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с как днём, так и ночью.

Когда в Алтайском крае закончатся метели?

А вот в ночь с четверга на пятницу на Алтай придёт холодный фронт, сообщили в краевом ЦГМС. Так что уже с пятницы на субботу регион вновь окажется во власти мощного антициклона.

В эти дни ночные температуры ориентировочно составят до -20...-25, местами и до -30...-32 градусов. Днём воздух будет прогреваться до -13...-20 градусов.

Метелей и снегопадов в эти дни (пятницу и субботу) не ожидается.

Когда мы отдохнём и от метелей, и от морозов?

Уже в воскресенье на Алтайский край начнёт оказывать влияние ложбина очередного западного циклона, рассказали в ЦГМС. Это значит, что в регионе снова потеплеет. Погода будет неустойчивой, но сильных метелей, возможно, уже не будет, полагают синоптики. Регион перейдёт в более тёплую западную периферию, а потому в начале следующей недели ожидается комфортная для Сибири погода.

Впрочем, оправдается ли прогноз и удастся ли жителям Алтайского края комфортно погулять перед Новым годом, станет известно чуть позже. Точный прогноз региональный Гидрометцентр может дать лишь на три дня вперёд.