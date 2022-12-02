Какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае

Синоптики рассчитали прогнозы и для популярных туристических направлений, в том числе для Алтайского края и Республики Алтай, пишет NGS.ru.

«В предгорьях Алтая к празднику некоторые сервисы ждут яркого солнца», — отмечает издание.

По данным «Яндекс.Погоды», 31 декабря будет снежно и тепло для зимы в горах — всего лишь -8 градусов. В новогоднюю ночь похолодает всего на пару градусов. А в воскресенье, 1 января, выглянет солнце: термометры покажут -9 градусов.

По информации nuipogoda.ru, суббота, 31 декабря, будет пасмурной и не слишком холодной: до -13 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до -17°С, а к утру 1 января станет теплее: -12 градусов. Ни солнца, ни снегопада, по данным сервиса, ждать не стоит.

Специалисты «Гисметео» отметили, что новогодняя ночь в Белокурихе окажется тёплой: всего -11 градусов мороза. В субботу, 31 декабря, пройдёт небольшой снег, а из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. Термометры покажут -5 градусов.