Колебания от −27 до −2 градусов. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Утром 20 февраля в Алтайском крае температура воздуха составит −22...-27 градусов, местами до −17°С, сообщает региональный Гидрометцентр. Днём потеплеет до −7...-12 градусов, местами по югу — до −2°С.

В Барнауле ночью похолодает — до −22...-24 градусов, днём столбики термометров поднимутся до −7...-9 градусов. По всему краю без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.