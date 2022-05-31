Кратковременные дожди, возможна гроза. О погоде в Алтайском крае 1 июня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 1 июня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит от +18 до +23 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле температура от +19 до +21 градуса. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 8-13 м/с.

Напомним, что вечером 31 мая Алтайский ЦГМС объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра, ливней и грозы.