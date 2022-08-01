Ливни, грозы и град обрушатся на Алтайский край 1 августа
Непогода задержится до ночи 2 августа
1 августа 2022, 12:15, Никита Черников
Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днём 1 августа и ночью 2 августа, сообщили в региональном МЧС.
Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами при грозах ливни, град и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома рекомендуется закрыть окна, в том числе на балконе. Если стихия настигла на улице, нужно обходить дома с неустойчивой кровлей, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае поездки — лучше припарковаться. Также в грозу нельзя рыбачить и купаться.
В случае происшествий следует звонить по номеру 101, добавили в министерстве.
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