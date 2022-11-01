Медленное потепление. О погоде в Алтайском крае 2 ноября

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае 2 ноября. Как прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра, день пройдёт преимущественно без осадков.

Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.