Медленное потепление. О погоде в Алтайском крае 2 ноября
Утром местами образуется туман
2 ноября 2022, 06:02
От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае 2 ноября. Как прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра, день пройдёт преимущественно без осадков.
Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ожидается от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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