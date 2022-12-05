Местами до -10. О погоде в Алтайском крае 6 декабря
В отдельных районах может пройти небольшой снег
6 декабря 2022, 06:02
От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днём 6 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, местами будет теплее — от -10 до -15 градусов.
Местами небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер переменный, 2-7 м/с.
В Барнауле от -13 до -15 градусов. Утром и в начале дня небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер переменный, 2-7 м/с.
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