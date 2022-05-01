Местами до +33 градусов. О погоде в Алтайском крае 2 мая
День пройдёт преимущественно без осадков
2 мая 2022, 06:02
Местами до +33 градусов прогреется воздух днём 2 мая в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
В целом по краю дневная температура составит от +23 до +28 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от +26 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
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