Местами небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

До +24 градусов тепла ожидается по югу Алтайского края днём 18 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдёт небольшой дождь.

В целом по краю ожидается от +14 до +19 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.