Местами сильные порывы. О погоде в Алтайском крае 10 мая

Северо-восточный ветер с порывами до 19 м/c ожидается в Алтайском крае днем 10 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет без осадков.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от +16 до +21 градуса. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами по западу порывы 14-19 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/c.