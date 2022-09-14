Местами туман. О погоде в Алтайском крае 15 сентября

Днём 15 сентября воздух в Алтайском крае прогреется до +12...+17 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в утренние часы местами образуется туман.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура составит +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.