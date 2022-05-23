Туман ожидается в отдельных районах Алтайского края днём 24 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит от +23 до +28 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/с.