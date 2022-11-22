Метель и похолодание. О погоде в Алтайском крае 23 ноября

От -6 до -11 градусов, местами до -18°С ожидается в Алтайском крае 23 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в течение дня будет холодать.

Небольшой снег, местами метели. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от -10 до -12 градусов, с похолоданием в течение дня. В начале дня возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.