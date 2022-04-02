Небольшой дождь и до +16. О погоде в Алтайском крае 3 апреля
Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с
3 апреля 2022, 06:05
От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днём 3 апреля. По прогнозам синоптиков, местами по югу воздух прогреется до +16 градусов.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами возможен небольшой, по востоку умеренный дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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