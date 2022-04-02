Небольшой дождь и до +16. О погоде в Алтайском крае 3 апреля

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днём 3 апреля. По прогнозам синоптиков, местами по югу воздух прогреется до +16 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами возможен небольшой, по востоку умеренный дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.