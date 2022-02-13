Небольшой снег, местами метели. О погоде в Алтайском крае 14 февраля

Небольшой снег и метели ожидаются в Алтайском крае 14 февраля. По прогнозу синоптиков, дневная температура в регионе ожидается -1…6 градусов, однако по западу местами возможно от -7 до -12 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами осадки будут умеренными. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 8-13 м/с, местами по югу порывы до 19 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. Возможна метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 8-13 м/с.