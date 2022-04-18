От 0 до +15. Какая погода будет в Алтайском крае на Страстной неделе

После жарких выходных в Алтайский край идёт похолодание. Как сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, портиться погода начнёт уже вечером 18 апреля. Будет дождь, временами даже с мокрым снегом, и промозглый ветер.

Жителей региона предупреждают о сильном северо-западном ветре — от 4 до 9 м/с. Местами порывы до 16 м/с. Температура ночью по региону будет колебаться от 0 до +5°С.

С 19 апреля Алтайский край накроет холодным фронтом. Уже ночью с 18 на 19 апреля в крае пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днём тоже будет не до прогулок — ожидается моросящий дождь. Хотя будет тепло: синоптики обещают от +9 до +14 градусов.

20 апреля воздух прогреется до +8...+13°С, в южных частях региона столбики термометров поднимутся до +18°С.

Вся рабочая неделя, по прогнозу синоптиков, будет дождливая. Временами ожидается дождь с мокрым снегом. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов выше ноля.