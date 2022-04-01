Днем 2 апреля по югу Алтайского края местами воздух прогреется до +17 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается от +4 до +9 градусов. Местами по северу небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. В конце дня небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.