По северу — дождь, по югу — до +17. О погоде в Алтайском крае 2 апреля
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с
2 апреля 2022, 06:03
Днем 2 апреля по югу Алтайского края местами воздух прогреется до +17 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю ожидается от +4 до +9 градусов. Местами по северу небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. В конце дня небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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