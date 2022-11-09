Порывистый ветер и снег. О погоде в Алтайском крае 10 ноября

От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае днём 10 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в утренние часы местами возможен туман.

В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.