Порывистый ветер и снег. О погоде в Алтайском крае 10 ноября
На дорогах местами гололедица
10 ноября 2022, 06:02
От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае днём 10 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в утренние часы местами возможен туман.
В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
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