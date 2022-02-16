Порывы ветра до 16 м/с. О погоде в Алтайском крае 17 февраля

Утром 17 февраля температура в Алтайском крае составит -16…-21 градус, в предгорьях местами до -28°С. Днём воздух прогреется до -7…-12 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до -19…-21 градуса, днём потеплеет до -8…-10°С. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.