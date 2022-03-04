Потепление до +7. О погоде в Алтайском крае

Днём 5 марта по югу Алтайского края воздух прогреется до +7 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах ожидается небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, в целом в крае температура составит от -3 до +2 градусов, по югу местами — до +7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.