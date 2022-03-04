Потепление до +7. О погоде в Алтайском крае
Местами ожидаются порывы ветра до 16 м/с
5 марта 2022, 02:01
Днём 5 марта по югу Алтайского края воздух прогреется до +7 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах ожидается небольшой снег.
По прогнозу синоптиков, в целом в крае температура составит от -3 до +2 градусов, по югу местами — до +7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
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