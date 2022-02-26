Разбег от -22 до +4. О погоде в Алтайском крае 27 февраля
На востоке Алтайского края выпадет небольшой снег
27 февраля 2022, 02:00
Утром 27 февраля в Алтайском крае температура опустится до -11…-16 градусов, местами до -22°С, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днём в крае потеплеет до -1…-6 градусов, в предгорьях местами до +4°С. По востоку выпадет небольшой снег. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
В Барнауле утром похолодает до -14…-16 градусов, днём потеплеет до -3…-5°С. Преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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