Режим черного неба. О погоде в Алтайском крае

Режим чёрного неба объявили сразу в двух городах Алтайского края. Как сообщают синоптики, с 15:00 11 февраля до 10:00 13 февраля на территории Барнаула и Бийска прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Как сообщает региональный Гидрометцентр, завтра днём ожидается слабый восточный ветер, 2-7 м/c, лишь по западу порывы до 12 м/c.

Температура днём составит от −12 до −17 градусов, местами по югу от −6 до −11 градусов. Преимущественно без осадков, утром местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

В Барнауле дневная температура составит от −13 до −15 градусов. Без осадков, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.