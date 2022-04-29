Самое время ехать на дачу. О погоде в Алтайском крае 30 апреля

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, не по-апрельски жаркий день пройдет преимущественно без осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с, однако местами возможны порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, порывы слабее — до 13 м/с.