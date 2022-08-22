Самые красивые снимки туристов с августовским снегопадом на Алтае
С 18 августа туристы, отдыхающие на Алтае, а также местные жители постят в соцсетях кадры снегопада, заставшего их в горах. Редакция amic.ru собрала самые интересные снимки этого природного явления
Августовский снег на Алтае / Фото: Елена Свиридович, Ирина Зонова, Елена Болотова, Новосибирск Live, Совет Алтая, Ирина Жиглова, Олеся Ревникова, Алтайский биосферный заповедник
«В горах Алтая выпал первый снег! ️ Мы играли в снежки, лепили снеговиков, было очень весело! И этот снег уже не растает», — написала 21 августа в ВК гостья из Красноярска Жанна Тади.
Кадров с алтайским снегом в соцсетях много. И большинство из них подписаны с позитивным настроем. «Температура примерно +5, пар изо рта, снег, но какова красота, чёрт возьми!» — восхищается красноярская туристка Елена Свиридович. Хотя попадаются и те, кто сожалеет об испорченном отдыхе: «Накрылся наш Алтай... белым снегом», — грустит новосибирец Александр Миронов.
Напомним, что в минувшие выходные научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о новых заморозках, идущих на юг Сибири и, в частности, в Алтайский край.