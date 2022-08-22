Самые красивые снимки туристов с августовским снегопадом на Алтае

«В горах Алтая выпал первый снег! ️ Мы играли в снежки, лепили снеговиков, было очень весело! И этот снег уже не растает», — написала 21 августа в ВК гостья из Красноярска Жанна Тади.

Кадров с алтайским снегом в соцсетях много. И большинство из них подписаны с позитивным настроем. «Температура примерно +5, пар изо рта, снег, но какова красота, чёрт возьми!» — восхищается красноярская туристка Елена Свиридович. Хотя попадаются и те, кто сожалеет об испорченном отдыхе: «Накрылся наш Алтай... белым снегом», — грустит новосибирец Александр Миронов.

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Погода На Алтае горы и дороги засыпало снегом. Туристы в Горном играли в снежки

Напомним, что в минувшие выходные научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о новых заморозках, идущих на юг Сибири и, в частности, в Алтайский край.