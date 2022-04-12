Синоптики предсказали дефицит осадков в Алтайском крае в мае

В Алтайском крае в грядущем мае ожидается меньше нормы осадков, тогда как среднесуточная температура предполагается в пределах установленных значений. Об этом рассказал глава Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер, сообщает «Бийский рабочий».

Нормой по месячному количеству осадков в регионе является 25-51 мм, в предгорных районах данные значения могут доходить до 52-93 мм. Люцигер подчеркнул, что в южных регионах дождей будет около нормы.

В свою очередь, среднесуточная температура ожидается в пределах нормы. Для Алтайского края средней месячной температурой мая является от +9 до +14 градусов тепла, для юга региона характерна температура выше на один градус. При этом даже в первой половине месяца может сохраняться вероятность ночных и утренних заморозков, а также выпадения мокрого снега.

Согласно среднемноголетним значениям, среднесуточная температура воздуха выше +10 в крае ожидается период с 5 по 16 мая, начиная с юго-западных и заканчивая северо-западными районами, а в Барнауле 12 мая.