В Алтайском крае на выходных сильно похолодает, а затем снова потеплеет

Сильные морозы прогнозируются в Алтайском крае на этих выходных, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, в субботу и воскресенье в регионе похолодает до -26...-28 градусов. Однако после этого снова потеплеет.

«Температура на 7-10 градусов ниже нормы, но это последние такие дни, так как в начале недели там заметно потеплеет», — отметил он.