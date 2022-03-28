В Алтайском крае ожидается потепление до +12 градусов

В Алтайском крае 29 марта ожидается потепление до +10 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в регионе днём термометры покажут от 0 до +5 градусов, местами потеплеет до +10°С, а ночью температура воздуха опустится до -1...-6°С. В отдельных районах пройдёт снег, местами мокрый снег, на дорогах — гололёд.

При этом 30 марта в Алтайский край снова придут метели, а ветер усилится до 23 м/с. Температура будет колебаться от 0 до +5 градусов днём от 0 до -5 градусов — ночью.

31 марта в южных районах региона потеплеет до +12 градусов. Хоть осадков в этот день не предвидится, сильный ветер сохранится в течение суток.

В Барнауле температура воздуха 29 марта составит +2...+4 градуса, а к 31 марта потеплеет до +4...+6°С. Ветер в ближайшие дни усилится до 17 м/с.