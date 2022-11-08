В Алтайском крае в начале декабря ожидаются сильные морозы до -40 градусов. Об этом говорят предварительные данные сервиса по прогнозу погоды Gismeteo.

Согласно опубликованной на сайте информации, обвал холода в Барнауле ожидается в ночь с 3 на 4 декабря. При этом прогноз погоды на столь отдаленный период вызывает определенный скепсис у местных синоптиков.

Как пишет «Толк», в региональном ЦГМС отметили, что у них нет информации по погоде на столь длительный срок. При этом подобные прогнозы нередко ошибаются.