В МЧС предупредили о метелях и гололёде в Алтайском крае 31 марта

В Алтайском крае в ближайшие сутки продолжится метель, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, метель будет сопровождаться снегом, в том числе мокрым, а также сильной гололедицей и юго-западным ветром. В ночь на 31 марта при порывах его скорость может достигать 21 м/с, а днём — до 18 м/с.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными на дорогах. При возможности лучше остаться дома, закрыв внутри окна. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.