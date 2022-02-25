В отдельных районах снег. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

Местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с

26 февраля 2022, 02:03

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днём 26 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах ожидается снег.

По прогнозу синоптиков, утром в южных районах налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура от -1 до -3 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

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