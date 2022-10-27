Вильфанд рассказал, что на алтайских реках встаёт лёд

Две трети российской территории уже покрыто снегом, а на реках Алтайского края началось формирование ледового покрова, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это же явление наблюдается и в других регионах страны.

«На Печоре формируется плавучий лёд, на реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краёв тоже ледовые явления. В Якутии уже появляются забереги — это лёд вдоль берегов, а также шугоход — рыхлый лёд, на севере региона местами уже ледостав. Это тоже хороший признак того, что зима начинает преобладать», — сказал он.

Ранее в Алтайском крае на Коростелёвское озеро прилетели сотни белых лебедей.