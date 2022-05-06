Возможна гроза. О погоде в Алтайском крае 7 мая

Небольшой дождь пройдёт в отдельных районах Алтайского края днём 7 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае ожидаются сильные порывы ветра.

По прогнозу синоптиков, днём воздух прогреется от +12 до +17 градусов. Местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ожидается от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.