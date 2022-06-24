Жара, дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 25 июня

От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае 25 июня. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, по северо-западу местами небольшие дожди, грозы, в утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.

Температуру от +29 до +31 градусов покажут столбики термометра в Барнауле. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.