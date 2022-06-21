Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 22 июня

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днём 22 июня. По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, в отдельных районах пройдут дожди, грозы, возможен град.

В утренние часы по востоку местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.