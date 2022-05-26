Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 27 мая
По прогнозу синоптиков, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
27 мая 2022, 06:03
От +29 до +34 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 27 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в предгорьях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
По прогнозу синоптиков, ветер будет северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается от +29 до +31 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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