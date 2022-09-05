Жарко, как летом. О погоде в Алтайском крае 6 сентября

6 сентября в Алтайский край придёт летняя жара. Как сообщает региональный Гидрометцентр, воздух прогреется до +25...+30 градусов, а по югу местами от +31 до +36 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы по востоку местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.