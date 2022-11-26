Жителей Алтайского края предупредили о «супер холодной» погоде на следующей неделе

Морозы до -35 градусов ждут жителей Алтайского края на текущих выходных и в течение следующей недели. Об этом «СибМедиа» заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом холода накроют не только Алтай, но и некоторые другие регионы страны. Связана такая аномальная погода с антициклоном, центр которого находится на юге Западной Сибири.

«Антициклон, центр которого находится на юге Западной Сибири обусловил не просто холодную, а супер холодную погоду в самых густонаселённых районах азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края, Тюменская, Челябинская области. Температуры там будут -30...-35 градусов. Такой температурный фон примерно на 16, а в отдельные дни даже на 20 градусов ниже многолетних значений», — сообщил метеоролог, отметив, что днём также не стоит ждать сильного потепления: температура в это время суток будет повышаться всего до -24...-28 градусов.

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Погода Сорокаградусные морозы ожидают в конце ноября жителей Алтайского края

Метеоролог отметил, что такие холода — «по-настоящему экстремальная ситуация» для человеческого организма. А также добавил, что «такая волна холода редко бывает даже в январе, а сейчас третья декада ноября всего-навсего».

Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей к осторожности из-за мороза и гололедицы, а также дали рекомендации на случай поездок в сильный мороз.