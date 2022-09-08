Жителей Алтайского края предупредили о заморозках в конце недели

В Алтайском крае 9 и 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отметили, что из-за похолодания многие будут активно топить печи и использовать обогреватели. Чтобы не допустить пожара, нужно соблюдать следующие правила:

• не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;

• не допускать перекала печи;

• не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

• не перегружать электропроводку;

• если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;

• не использовать электроприборы кустарного производства.

Отметим, что, по данным регионального Гидрометцентра, в светлое время суток температура в эти дни будет достигать 24 градусов тепла, без осадков. В МЧС также добавили, что с 8 по 12 сентября в крае сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.