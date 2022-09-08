Жителей Алтайского края предупредили о заморозках в конце недели
В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности
В Алтайском крае 9 и 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве отметили, что из-за похолодания многие будут активно топить печи и использовать обогреватели. Чтобы не допустить пожара, нужно соблюдать следующие правила:
• не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
• не допускать перекала печи;
• не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
• не перегружать электропроводку;
• если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;
• не использовать электроприборы кустарного производства.
Отметим, что, по данным регионального Гидрометцентра, в светлое время суток температура в эти дни будет достигать 24 градусов тепла, без осадков. В МЧС также добавили, что с 8 по 12 сентября в крае сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.