Зима не хочет уходить. Снег выпал в нескольких районах Алтайского края

Снег выпал в районе Славгорода и Мамонтовского района Алтайского края. Как сообщают очевидцы, уже ушедшая зима напомнила о себе и накрыла землю, деревья и дороги «белым покрывалом».

Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе «В курсе 22», осадки ухудшили видимость на дороге. При этом сам слой снега не превышает нескольких сантиметров.

Напомним, синоптики регионального Гидрометцентра предрекали в утренние часы 20 апреля в предгорьях Алтайского края небольшие дожди с мокрым снегом, а также гололёдные явления. Днём по югу и в предгорьях также ожидались сильные дожди.

При этом в ночь на 22 апреля в Алтайском крае похолодает до -2 градусов, а к ночи 23 апреля по северо-западу ожидаются заморозки до -11 градусов, в целом по региону — от -1 до -6 градусов. Местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.