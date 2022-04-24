Зима вернулась сразу в несколько районов Алтайского края. Как сообщает «Инцидент Барнаул», снег прошёл на трассе Рубцовск — Барнаул до самой Топчихи, а в Михайловском районе осадки «подарили» жителям январское утро.

Напомним, что появление временного снежного покрова спрогнозировали синоптики регионального Гидрометцентра. Согласно сообщению на сайте, днём температура составит от +2 до +7 градусов, а в ночь на 25 апреля столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, а местами — до -10 градусов.

Отмечается, что местами на дорогах сохранится гололедица.