Запущенную с территории Украины ракету сбили над Феодосией

Обломки упали в одном из населённых пунктов Крыма, жертв и разрушений нет

08 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Над Феодосией на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков вскоре уточнил, что обломки ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.

"Жертв и разрушений нет", – написал политик в телеграме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные при планировании СВО учтут заявление о контрнаступлении ВСУ.