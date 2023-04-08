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Запущенную с территории Украины ракету сбили над Феодосией

Обломки упали в одном из населённых пунктов Крыма, жертв и разрушений нет

08 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Над Феодосией на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков вскоре уточнил, что обломки ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.

"Жертв и разрушений нет", – написал политик в телеграме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные при планировании СВО учтут заявление о контрнаступлении ВСУ.

Комментарии 2

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Гость

16:38:27 08-04-2023

Когда китайцы полезли на Даманский, там нанесли удар в глубь приграничной территории, выжженная земля была. Почему в Хохляндии не выжжена земля?

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Гость

19:30:17 08-04-2023

Как с ценниками на отдых в Крыму нынче, какой прогноз на лето ?

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