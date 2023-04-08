Запущенную с территории Украины ракету сбили над Феодосией
Обломки упали в одном из населённых пунктов Крыма, жертв и разрушений нет
08 апреля 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Над Феодосией на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков вскоре уточнил, что обломки ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.
"Жертв и разрушений нет", – написал политик в телеграме.
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