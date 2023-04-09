Застрявший в Екатеринбурге дальнобойщик из Барнаула смог уехать с ЕКАД

Машину он так и не починил, но с поломкой будет разбираться уже на оборудованной стоянке

09 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Застрявший в Екатеринбурге дальнобойщик Василий смог уехать с ЕКАД, пишет E1.ru.

Напомним, мужчина больше недели жил на обочине из-за поломки топливного насоса. Водитель разобрал его и отвёз в ремонт, но запчасть пришлось заказывать новую. Пока он жил в кабине, некоторые люди останавливались и помогали ему, давая воду и еду.

И хоть Василию всё же удалось покинуть ЕКАД, машину он так и не починил. Но сейчас он уже находится на стоянке, где есть автосервис, душ и туалет.

"У меня не получилось ничего отремонтировать, причина поломки неясна, буду искать. Ребята утащили меня на стоянку, здесь буду продолжать ремонтироваться", – рассказал дальнобойщик, отметив, что с переездом ему помог местный дальнобойщик, который ехал в Барнаул и узнал о его проблеме из публикации.

Василий также поблагодарил издание за рассказ о его проблеме и всех екатеринбуржцев за помощь. По его словам, это "очень добрые, отзывчивые уральские люди".