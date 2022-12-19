«Ъ»: техосмотр легковых автомобилей подорожает с 2023 года на 57%

Операторы ТО при этом разочарованы, так как ожидали ещё большего роста цен

19 декабря 2022, 13:20, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В России с января 2023 года техосмотр легковых автомобилей подорожает в среднем на 57%. Как выяснил «Ъ», большинство регионов подняли цену процедуры до минимально разрешенного ФАС тарифа в 913 рублей.

В то же время операторы ждали более существенного подорожания, чтобы добиться окупаемости оборудования и рентабельности. Сильнее всего при этом тарифы вырастут в Орловской (в 3 раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях и Хакасии (в 2 раза). А один из самых дорогих тарифов (1,54 тысячи рублей) может начать действовать в Санкт-Петербурге. Наименьший же рост ожидается в Приморье (+3,9%) и Мурманской области (+6%).

Ранее президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что иномарок в стране осталось лишь на один месяц продаж.