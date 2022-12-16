Почти 650 тысяч рублей потратят на праздники и фейерверки власти Октябрьского района Барнаула в 2023 году

Власти района пустят салюты на три праздника за год

16 декабря 2022, 07:01, Антон Дегтярев

Салют в Барнауле / Фото: amic.ru

В Октябрьском районе Барнаула будут организовывать праздники и пускать фейерверки в 2023 году. На это администрация муниципалитета потратит почти 650 тысяч рублей. Соответствующие два лота размещены на сайте госзакупок.

Первый касается праздничных мероприятий (его начальная цена — 439,2 тысячи рублей), а второй — фейерверков (его начальная цена 210 тысяч рублей).

Фейерверки планируется пускать в 2023 году на площади перед зданием на ул. им. Германа Титова, 9, в следующие праздники: на День Победы (9 мая), на День города (пройдёт в августе или сентябре 2023 года) и на Новый год в декабре 2023 года.

В Октябрьском районе в 2023 году планируют отметить: Фестиваль гражданской (патриотической) песни «Твой голос важен для России», праздники в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня физкультурника, Дня города и Дня народного единства.

Состоятся также фестиваль музыкальных программ «Битва хоров», праздник в честь открытия месячника пожилого человека, спортивные и культурно-массовые мероприятия в рамках акции «Всё лучшее — детям».

Праздничные мероприятия организуют на нескольких площадках. Это концертный зал ДК «Октябрьский», бульвар 9 Января; площадка перед зданием на ул. им. Германа Титова, 9; парковая зона по адресу ул. Воровского, 110; ул. Эмилии Алексеевой, 10; спортивная площадка ул. Декабристов, 6а; сквер Химиков.

На закупку по организации и проведению праздников подача заявок уже завершилась. А вот лот по праздничным фейерверкам открылся только 15 декабря. Заинтересованные организации смогут подавать заявки до 23 декабря 2022 года.

Напомним, что на Новый год в 2022 году власти Барнаула решили не устраивать фейерверков и массовых мероприятий из-за спецоперации на Украине. Акцент будет сделан на «домашнем» формате проведения праздника. Однако в Барнауле будет несколько новогодних городков с ёлками, они уже строятся. Парки также готовят к Новому году свои площадки.