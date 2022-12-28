Прокуратура начала проверку после жалобы медсестер барнаульского Кардиоцентра на отмену годовой выплаты

Врачи и младшие медработники должны получить деньги, а медсестры — нет

28 декабря 2022, 14:31, ИА Амител

Кардиоцентр/ Фото: akkd.ru

Прокуратура Алтайского края начала проверку после жалобы медсестер Алтайского краевого кардиологического диспансера на невыплату итоговой премии за год. Об этом amic.ru сообщили медики Кардиоцентра, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

По словам медсестер, представитель прокуратуры уже приехал в Кардиоцентр и провел беседу с недовольными сотрудниками. Ведомство намерено выяснить, чем именно возмущены медики.

Напомним, что ранее сотрудники рассказали amic.ru, что им отказали в выплате из краевого бюджета. Деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу, а вот средний медперсонал финансовой помощи лишили. Ее размер должен был составить более 20 тысяч рублей.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако, рассказала одна из сотрудниц, работы в учреждении становится только больше и количество больных с каждым годом только увеличивается.

Кроме того, последние выплаты у медсестер Кардиоцентра урезали примерно на 30%.

После отказа в выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру Алтайского края, в региональный и федеральный Минздрав и к губернатору региона Виктору Томенко. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.