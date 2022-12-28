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Прокуратура начала проверку после жалобы медсестер барнаульского Кардиоцентра на отмену годовой выплаты

Врачи и младшие медработники должны получить деньги, а медсестры — нет

28 декабря 2022, 14:31, ИА Амител

Кардиоцентр/ Фото: akkd.ru
Кардиоцентр/ Фото: akkd.ru

Прокуратура Алтайского края начала проверку после жалобы медсестер Алтайского краевого кардиологического диспансера на невыплату итоговой премии за год. Об этом amic.ru сообщили медики Кардиоцентра, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

По словам медсестер, представитель прокуратуры уже приехал в Кардиоцентр и провел беседу с недовольными сотрудниками. Ведомство намерено выяснить, чем именно возмущены медики.

Напомним, что ранее сотрудники рассказали amic.ru, что им отказали в выплате из краевого бюджета. Деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу, а вот средний медперсонал финансовой помощи лишили. Ее размер должен был составить более 20 тысяч рублей.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако, рассказала одна из сотрудниц, работы в учреждении становится только больше и количество больных с каждым годом только увеличивается.

Кроме того, последние выплаты у медсестер Кардиоцентра урезали примерно на 30%.

После отказа в выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру Алтайского края, в региональный и федеральный Минздрав и к губернатору региона Виктору Томенко. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Комментарии 26

  • Ещё бы проверили СГК, почему рост за тепло 11%,а не 9,как указано Правительством. Кто конкретно из официальных лиц занимается решением повышения тарифов вопреки правительству.И какая у него зарплата.Очень интересно было бы знать.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • в новости ниже СГК четко объяснил - платите терпилы и не возникайте, нам сколько надо - мы столько и напишем
    28 декабря, Гость   Ответить
  • почему рост за тепло 11%,а не 9, - Кто нибудь умеет пользоваться калькулятором в этом городе??? в прошлом месяце тариф 2241,44 за Гк в этом 2488,01 - ну погуглите как рассчитываются % коль двоечниками были в школе
    28 декабря, Гость   Ответить
  • - ну погуглите как рассчитываются % - ну так посчитайте нам, двоечникам. Один процент от 2241,44 - это 22,41. То есть чтобы поднять на 9%, нужно к текущему тарифу добавить 201,69. Получаем 2443,13. Или от чего процент надо считать?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • нужно к текущему тарифу добавить 201,69. - это вообще откуда цифра???
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Всем неучам пишите:% высчитывается сл. образом 2241,44 делим на 2488,01 и умножаем на 100 получаем 9 % жертвы ЕГЭ
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Получаем 2443,13 - в каком городе такой тариф на отопление?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Или от чего процент надо считать? ======= ++++++++++++++++++++
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ну погуглите как рассчитываются % коль двоечниками были в школе---вы сколько угодно можете гуглить и рассчитывать, но цифры у вас никогда не сойдутся, ибо у ЖКУ есть такие нормативы как: ну и что что у вас батареи выключены, вас сосед отапливает, ну и что что в подъезде нет батарей, ОДН по теплу есть, расписывается на всех и тд и тп
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это вообще откуда цифра??? === Это 22,41 руб. * 9% умножьте, математик, блин)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • на счёт % тут писали рост потребления топлива в морозы составил 15%, а рост платежей за отопление 50-100%
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ибо у ЖКУ есть такие нормативы - какие нормативы? вы что собираете. я бухгалтер по кв.плате и уже 2 й день офигиваю от тупости людей которые не умеют считать даже на пальцах
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 9% умножьте, математик, блин - с дураками сложно общаться, ну что вам можно доказать то?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ОДН по теплу есть, - еще один, где у вас в квитанции строчка ОДН по отоплению? учитывая что ОДН вообще сейчас нет
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 11%=((2488,01-2241,44)/2241,44)*100%
    28 декабря, Гость   Ответить
  • я бухгалтер по кв.плате и уже 2 й день офигиваю от тупости людей которые не умеют считать даже на пальцах - погодите немного, вы скоро офигивать будете от того, что рассчитанная вами кв.плату будет превышать вашу зар.плату
    28 декабря, Гость   Ответить
  • (2488,01-2241,44)/2241,44) - сдайте аттестат в школу и не позорьте учителей
    28 декабря, Гость   Ответить
  • (2488,01-2241,44)/2241,44) - сдайте аттестат в школу и не позорьте учителей У тебя его и не было никогда
    28 декабря, Гость   Ответить
  • сдайте аттестат в школу и не позорьте учителей - сам сдай если вещь стоила 100 рублей а стала стоить 110 то она подорожала на 10% а не как по твоей методичке 100/110=9%
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, с дураками сложно общаться --- Самадура)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • я бухгалтер по кв.плате и уже 2 й день офигиваю от тупости людей которые не умеют считать даже на пальцах - а расскажи ка нам, бухгалтер, как в квитанцию попадает расход 1,2 гига при фактически (по счеткику) потребленных 0,9 ?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, как в квитанцию попадает расход 1,2 гига при фактически (по счеткику) потребленных 0,9 --- По щучьему велению, бухгалтера хотению)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • я бухгалтер по кв.плате и уже 2 й день офигиваю от тупости людей которые не умеют считать даже на пальцах - а расскажи ка нам, бухгалтер, как в квитанцию попадает расход 1,2 гига при фактически (по счеткику) потребленных 0,9 Если платите круглый год за отопление то счетчик учитывается при перерасчете в следующем году (обычно январь или 1 квартал, добор или минус в зависимости от зимы.)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 9% умножьте, математик, блин - Ок, 2241,44*9% - получим 201,72. 201,72+2241,44=2443,16. "Всем неучам пишите:% высчитывается сл. образом 2241,44 делим на 2488,01 и умножаем на 100 получаем 9 % жертвы ЕГЭ" - атлично. То есть у вас получилось, что 2241,44 - это девять процентов от 2488,01?) Вы сами-то считали? Там 90 получается, а не 9)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Старая оплата -это 100%. По отношению к ней, т. е. на НЕЁ надо делить и считать увеличение. 2488,01 делим на 2241,44 и умножаем на 100. получите 111% , т.е. было 100% и стало 111, итак увеличение на 11%
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так вот ,у меня старая оплата за дек прошлого года 2021г.- 2703=,этого года 2022г.3626=(3626=:2703)=1,34х100%=134%; 134,1%-100%= 34,1% рост по сравнению с прошлым декабрем 2021г. Квартира однокомнатная пос.Южный,живет один человек,это без света и интернета.И всего за декабрь месяц 2022 года я заплатила (3626=+91,09 (услуги банка)=+ 820 руб за свет+50,70(услуги банка)=400+ за интернет и ИТОГО:4987,79 ,Все коммунальные платежи включая и интернет за декабрь месяц 2022г с одного проживающего.В январе 2023 года будет повышение платежей по капитальному ремонту. В целом я считаю увеличение коммунальных платежей произошло где то 34-35 % ,два раза же увеличивали.
    30 декабря, Гость   Ответить
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