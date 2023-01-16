Состояние средней тяжести. Четыре человека с корью госпитализированы в Алтайском крае

Медики устанавливают всех контактных лиц — сейчас это более 400 человек

16 января 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Четыре человека с корью госпитализированы в больницы Алтайского края. Как сообщают "Вести Алтай", их состояние оценивается как средней тяжести.

Все заболевшие – молодые люди до 30 лет. По информации медиков, они никак не связаны друг с другом и не контактировали между собой. Известно, что во время новогодних праздников все больные ездили в соседние регионы, где были официально зарегистрированы случаи заражения корью.

Отмечается, что один из заболевших находится в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5, ещё трое – жители Тальменского района – лечатся в местной ЦРБ. Медики устанавливают всех контактных лиц – сейчас это более 400 человек. Наблюдать за пациентами будут до 27 января.

Напомним, что 13 января в Барнауле зарегистрировали первый случай заболевания. Сейчас в краевой столице проводятся противоэпидемические мероприятия, а также устанавливается круг контактных лиц. По словам специалистов Роспотребнадзора, единственным способом профилактики является вакцинация.