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Состояние средней тяжести. Четыре человека с корью госпитализированы в Алтайском крае

Медики устанавливают всех контактных лиц — сейчас это более 400 человек

16 января 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Четыре человека с корью госпитализированы в больницы Алтайского края. Как сообщают "Вести Алтай", их состояние оценивается как средней тяжести. 

Все заболевшие – молодые люди до 30 лет. По информации медиков, они никак не связаны друг с другом и не контактировали между собой. Известно, что во время новогодних праздников все больные ездили в соседние регионы, где были официально зарегистрированы случаи заражения корью. 

Отмечается, что один из заболевших находится в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5, ещё трое – жители Тальменского района – лечатся в местной ЦРБ. Медики устанавливают всех контактных лиц – сейчас это более 400 человек. Наблюдать за пациентами будут до 27 января.

Напомним, что 13 января в Барнауле зарегистрировали первый случай заболевания. Сейчас в краевой столице проводятся противоэпидемические мероприятия, а также устанавливается круг контактных лиц. По словам специалистов Роспотребнадзора, единственным способом профилактики является вакцинация.

 

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Комментарии 4

  • вроде же всех в детстве от кори прививали?
    16 января, Гость   Ответить
  • В какие страныы ездили? Недомолвки тут преступны!
    16 января, Гость   Ответить
  • "вроде же всех в детстве от кори прививали" --- Гость, иммунитет после двукратной прививки сохраняется как минимум на 12 лет, т.е. это не пожизненный иммунитет. "Бесплатная вакцинация проводится людям до 35 лет, которые раньше не болели и не были привиты или же они не имеют информации о своих прививках. Те лица, которые имели контакт с больными корью, независимо от возраста прививаются без оплаты, если им раньше не была сделана прививка и они не болели этой болезнью. Для остальных лиц проводится платная прививка."
    16 января, Гость   Ответить
  • У меня вопрос - этим 400 контактным лицам была предложена бесплатная ревакцинация от кори или за ними просто наблюдают?
    16 января, Гость   Ответить
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