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Врачи рассказали об интимной жизни сибиряка, которому вернули эрекцию с помощью нерва из ноги

«Былая сила» начала возвращаться к пациенту уже спустя четыре с половиной месяца после операции

28 декабря 2022, 12:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

52-летний житель Томска, которому врачи вернули эрекцию путём пересадки нерва, сейчас не испытывает каких-либо проблем в интимной жизни, правда, больше не чувствует мизинца. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали врачи, которые проводили операцию и теперь подают патент на свою технологию.

Напомним, пациент страдал от опухоли простаты, которую удалили вместе с нервами, отвечающими за эрекцию. Мужчина обратился в местный НИИ микрохирургии с просьбой вернуть «былую силу». И пластический хирург Андрей Байтингер и уролог-онколог Андрей Гураль сделали уникальную операцию, пересадив нерв из ноги на половой орган.

«Нашли, что есть методика восстановления эрекции, которую используют в Бразилии и повторили в Петербурге: она предполагает, что нервы у пациента берут сразу с двух ног. У нас же была задача сделать операцию менее травматичной, задействовать только одну ногу. В итоге мы придумали, как можно обойтись одним нервом. Полгода назад предложили пациенту попробовать новый метод. Он доверился нам и согласился», — рассказал Андрей Байтингер.

По словам Андрея Гураля, во время операции с голени пациента взяли суральный нерв, отвечающий за чувствительность пятки и мизинца, и с помощью ниток, которые в три раза тоньше человеческого волоса, соединили взятый нерв с бедренным. На всё ушло около трёх с половиной часов, а эрекция начала возвращаться к пациенту уже спустя четыре с половиной месяца.

«Пациент тогда позвонил мне в пять утра и говорит: „Доктор, у меня работает!“. Конечно, он был рад: для любого мужчины лишиться эрекции это тяжело, а тут нам удалось её вернуть. А что касается чувствительности мизинца и пятки, так это никак не влияет на качество жизни пациента», — рассказал Гураль, отметив, что сейчас у мужчины с женой в интимном плане нет никаких проблем, но ещё полгода он будет находиться под наблюдением врачей.

Комментарии 25

  • Главное, чтобы ощущения в мизинец не ушли во время этого самого...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Держите нас в курсе
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А в прошлой новости про это писали, что нерв из пальца взяли, там еще коммент был про пальцемделанных детей)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • рассказали об интимной жизни --- Ну ни слова про интим, а так заинтриговали)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Я робок говорить не мастер * Пусть всё поведают тебе * Мой взгляд, трепещущее сердце * Эрекция в конце концов
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Чувствительность пятки имеет значение для ходьбы
    28 декабря, Гость   Ответить
  • на всю страну рассказать и показать, а то соседи не в курсе:)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и показать --- А вот это правильно, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать)))))))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем интимная жизнь в 52 года?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А зачем интимная жизнь в 52 года? --- Для интима, вестимо!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • вы доживите до 52 и расскажите
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Держите нас в курсе------ точно))) думать теперь ни о чем не можем, кроме как об этом сибиряке - а как там у него с эрэкцией?)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • пусть видео запилят для наглядности
    28 декабря, Гость   Ответить
  • вот Дзюба не стеснялся демонстрировать своё счастье на весь белый свет!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Опять все высмеяли, а ведь это очень важно, такая операция многим поможет, молодцы хирурги.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вот вы, мужчины, смеётесь. А вам же как раз и может такая операция пригодиться в будущем. Так лучше знать про эту возможность.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Потерпел бы лет 8 ещё, а потом и не нужна уже эта операция. Хотя... потом может обратно пересадить. Мизинец и пятка важнее станут к тому времени
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вот вы, мужчины, смеётесь.----- не только мужчины. Женщинам еще смешнее)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Женщинам еще смешнее)" --- Гость, я женщина, мне не смешнее. Я понимаю, что чувствует мужчина, у которого есть такие проблемы. Это женщина может за себя полежать в любом случае. А у мужчин с этим сложнее. Так что это отличная новость - возможность с помощью операции всё исправить.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • на всю страну рассказать и показать, а то соседи не в курсе:)))--------------------------Теперь отбоя не будет от желающмх испытать особые ощущения с необычным мужчиной.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Цена такой операции? Сдала бы своего этому доктору и ещё приплотила сверху. Надоело кормить и слушать маразм лежебоки. С другой стороны так много мужчин во круг, разнообразие всё таки.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • у мужчины с женой в интимном плане нет никаких проблем -- о, даже с женой
    29 декабря, Гость   Ответить
  • так много мужчин во круг, --- многие Родину защищают
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это очень хорошо ,у пациента видимо была удалена простата в связи с онкологией,а последствие ,отсутствие эрекции и это конечно трагедия ,но ведь остальные органы у мужчин после простатэктомии должны работать ,иначе застой и возможен возврат онкозаболевания ,поэтому это далеко не смешно ,а рак простаты в России на третьем месте по статистике .
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Надо не иронизировать, а к сведению принимать. Или все знают своё будущее? Может кому-то из числа ржущих над этим так же потребуется. Вообще не смешно.
    29 декабря, Гость   Ответить
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