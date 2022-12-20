Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае более чем в два раза превысила эпидпорог

Около половины всех выявленных респираторных заболеваний в регионе — свиной грипп

20 декабря 2022, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжают фиксировать серьёзный рост заболеваемости респираторными заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, за прошлую неделю заболеваемость в крае выросла на 30%, а в Барнауле — на 60%. Эпидпорог превышен более чем в два раза.

Сейчас в основном болеет взрослое население, уточнил министр. В этой категории эпидпорог превышен аж в четыре раза. А вот заболеваемость среди детей уже начала снижаться. Это связано с тем, что дети начали болеть ОРВИ и гриппом раньше, объяснил Попов.

«Сегодня, по данным Роспотребнадзора, до 50% выявленных случаев — это вирус гриппа. Пандемический штамм H1N1 2009 года. Остальные 50% — это другие респираторные заболевания», — пояснил глава регионального Минздрава.

В основном жители региона переносят свиной грипп в лёгкой форме. В алтайские медучреждения госпитализировали 85 человек, один из которых находится на ИВЛ.

При этом заболеваемость COVID-19 в регионе находится на крайне низком уровне. В госпиталях края с коронавирусом лечатся 72 человека, 6 из которых — в реанимации.

Дмитрий Попов также сообщил, что рост заболеваемости привёл к чрезмерной нагрузке на службу скорой помощи и поликлиники региона. При этом он подчеркнул, что медучреждения справляются со своей работой в полном объёме: дополнительных решений и ресурсов пока не требуется.

Напомним, заболеваемость свиным гриппом (H1N1) в Алтайском крае начала расти в конце ноября — начале декабря. Такая же эпидемиологическая картина наблюдается по всей стране. Медики связывают приход гриппа с тем, что COVID-19 заметно сдал свои позиции, дав «шанс» другим вирусам.